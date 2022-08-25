حوادث
ثلاث جثث تستنفر سلطات العروي
استنفر العثور على ثلاث جثث في مناطق متفرقة بالعروي بإقليم الناظور، أول أمس (الثلاثاء)، السلطات المحلية والأمنية بالمدينة ذاتها. وكان مسلسل العثور على الجثث سالفة الذكر بدأ صباح اليوم ذاته، حين عثر على أول جثة بحي السكة قرب مسجد الهدى بالمدينة نفسها، لمتشرد، قبل أن يتم اكتشافأكمل القراءة »
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