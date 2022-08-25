اعتقال مهاجم مصلين بفاس تنقلت فرقة لمكافحة العصابات بولاية أمن فاس، في ساعة مبكرة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، لدوار بجماعة سيدي حرازم، لاعتقال ثلاثيني اقتحم مسجد الإيمان بحي سهب الورد بمقاطعة جنان الورد، مسلحا تزامنا مع صلاة الجمعة، وأرعب من فيه وأصاب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة. ونسقتأكمل القراءة »
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