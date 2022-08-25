حوادث
اعتقال مشتبه في إضرامهم النار بغابة إفران
أوقفت مصالح الدرك بأزرو، 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إضرام النار بغابة مليتر ببنصميم بإفران، وأخضعتهم لبحث أمرت به النيابة العامة، لتحديد علاقتهم بالحريق الذي تسابق فرق الإطفاء الزمن للسيطرة عليه، بعدما أتى على مساحة كبيرة من النباتات والأشجار قرب المطار. وأوقف الأشخاص الثلاثة تباعا بعدأكمل القراءة »
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