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حوادث

اعتقال مشتبه في إضرامهم النار بغابة إفران

منذ 17 ثانية
Canadair lutte sans relâche contre les feux de forêt dans la province de Larache
أوقفت مصالح الدرك بأزرو، 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إضرام النار بغابة مليتر ببنصميم بإفران، وأخضعتهم لبحث أمرت به النيابة العامة، لتحديد علاقتهم بالحريق الذي تسابق فرق الإطفاء الزمن للسيطرة عليه، بعدما أتى على مساحة كبيرة من النباتات والأشجار قرب المطار. وأوقف الأشخاص الثلاثة تباعا بعدأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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