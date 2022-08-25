fbpx
وطنية

عودة المهاجرين… ساعات في الجحيم

منذ دقيقتين
اكتظاظ كبير بباب سبتة في العشر الأواخر من غشت يشهد معبر سبتة، هذه الأيام، حركة ازدحام كبيرة، بسبب عودة المهاجرين وتدفق مئات السيارات المرقمة بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى بلجيكا وألمانيا، على المعبر دفعة واحدة. وخلال جولة قامت بها «الصباح» بباب سبتة، كانت طوابير السيارات على طول الطريقأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.