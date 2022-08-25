وطنية
عودة المهاجرين… ساعات في الجحيم
اكتظاظ كبير بباب سبتة في العشر الأواخر من غشت يشهد معبر سبتة، هذه الأيام، حركة ازدحام كبيرة، بسبب عودة المهاجرين وتدفق مئات السيارات المرقمة بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى بلجيكا وألمانيا، على المعبر دفعة واحدة. وخلال جولة قامت بها «الصباح» بباب سبتة، كانت طوابير السيارات على طول الطريقأكمل القراءة »
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