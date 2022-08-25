الرياضة
“كراطة” بالمنتخبات
لقجع استبعد كوردوبا وعجام والجامعة تتعاقد مع مدربة ومساعد فرنسيين شرع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تنفيذ تهديداته لمدربي المنتخبات الوطنية، الذين لم يحققوا نتائج جيدة، في مختلف التظاهرات الدولية والقارية، بعد تعاقده مع البلجيكي فان بويفيلد، المدير التقني. وانفصلت جامعة الكرة عنأكمل القراءة »
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