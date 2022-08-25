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الرياضة

خريبكة يتعاقد مع الكعداوي

منذ 10 دقائق
واصل أولمبيك خريبكة تعاقداته الصيفية، بجلب أيوب الكعداوي، لتعزيز خطه الأمامي، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الدفاع الحسني الجديدي. ووقع الكعداوي، من مواليد 1991، أول أمس (الثلاثاء)، عقدا يمتد لموسمين مع أولمبيك خريبكة. ولعب الكعداوي باتحاد الخميسات والنادي القنيطري وشبابأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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