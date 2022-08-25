الصباح الفني
أزرو تحتضن مهرجان إزوران
تحتضن أزرو بين 26 و28 غشت الجاري، النسخة الأولى لمهرجان إزوران تنظمه جمعية أزوران للثقافة والتنمية بشراكة مع المجلس المحلي، تحت شعار “لا حياة بدون ماء”، بعد 8 سنوات من توقف تنظيم مهرجان إتكل أول مهرجان بالمدينة، بعد خمس دورات فقط على انطلاقه. ويتضمن برنامج الدورة التيأكمل القراءة »
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