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الصباح الفني

أزرو‭ ‬تحتضن‭ ‬مهرجان‭ ‬إزوران

منذ 3 دقائق
الفنان‭ ‬محمد‭ ‬أمغاس‭                (‬خاص‭)‬
تحتضن‭ ‬أزرو‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و28‭ ‬غشت‭ ‬الجاري،‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ ‬إزوران‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬أزوران‭ ‬للثقافة‭ ‬والتنمية‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬المحلي،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬لا‭ ‬حياة‭ ‬بدون‭ ‬ماء‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬تنظيم‭ ‬مهرجان‭ ‬إتكل‭ ‬أول‭ ‬مهرجان‭ ‬بالمدينة،‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دورات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انطلاقه‭.‬ ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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