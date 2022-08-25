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شيماء في “ليلة الذاكرة”
ستحيي الفنانة شيماء عبد العزيز، غدا (الجمعة)، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط حفلا فنيا يحمل عنوان “ليلة الذاكرة”، الذي سيكون بمثابة احتفاء بمسار الفنان أحمد العلوي. وستشارك شيماء عبد العزيز خشبة المسرح الوطني مع ثلة من الفنانين وهم دنيا بطمة وزكرياء الغافولي وإلياس طه وإكرام العبدية وصلاحأكمل القراءة »
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