اذاعة وتلفزيون
وثائق دعم الأغنية… الإشكالية
التطواني مستاء ويطالب باختيار لجنة مناسبة قال الفنان عبد الواحد التطواني ل”الصباح” إنه يطمح ومجموعة من الفنانين أن يتم الخروج من رمزية الدعم الخاص بالأغنية المغربية إلى الدعم الحقيقي، خاصة أن شروطه تعتبر بمثابة عقبة تقف في وجه الراغبين في وضع ملفاتهم. ومن إشكاليات الدعم الخاص بالأغنيةأكمل القراءة »
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