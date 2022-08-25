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اذاعة وتلفزيون

الجباري ومتعة الروايات

منذ 3 دقائق
أكد المخرج هشام الجباري عشقه لمطالعة الروايات، وقال إنه قرأ رواية بعنوان “لكتاب” لمؤلفها صلاح الدين النفتاحي. وكتب الجباري عن هذا العمل على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “سعيد جدا وأنا أكتشف الأجزاء الثلاثة الأولى من المشروع الروائي الفانتازي “لكتاب” للشاب الروائي المبدع صلاح الدين النفتاحي ابنأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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