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جيني أسبر في “كازي روز” تشارك الممثلة جيني حاليا ببطولة الفيلم السينمائي “كازي روز” الذي سينطلق عرضه في القاعات السينمائية قريبا وهو من إخراج وائل رمضان، الذي يشارك ببطولته أيضا. ولم تعلن جيني عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بينما شاركت في الموسم الماضي ببطولة المسلسل التاريخيأكمل القراءة »
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