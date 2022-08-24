حوادث
مهربون يخترقون “مارينا باي” بطنجة
الأمن حجز 140 كيلوغراما من الشيرا كانت في طريقها إلى البحر حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، كمية مهمة من المخدرات قدر وزنها بـ140 كيلوغراما من مادة “الشيرا”، ضبطتها في عمليتين متفرقتين بالميناء الترفيهي “مارينا باي” بوسط المدينة، كان أصحابها يعتزمون الإبحار بها على متنأكمل القراءة »
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