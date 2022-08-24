حوادث
اختطاف شابة واغتصابها بالجديدة
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، صباح أمس (الثلاثاء)، الضابطة القضائية بوضع جانحين في عقدهما الثالث من ذوي السوابق القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، وما زال البحث جاريا عن شريكهما الثالث على خلفية تورطهم في جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وجاء إيقافأكمل القراءة »
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