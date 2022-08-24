الأولى
حادثة “لامبورغيني” فضحت شبكة للتزوير
سيارات مستعملة مستوردة تنجز لها وثائق لتصبح جديدة بأختام مقرصنة لم تتوقف الأبحاث المرتبطة بالسيارة الفارهة “لامبورغيني”، التي تسببت في حادثة سير بالمضيق، وأسفرت عن اعتقالات همت ابن ملياردير بالبيضاء، وتاجر سيارات وسائق السيارة ساعة ارتكاب الحادث، وشخصا ادعى كذبا أنه السائق الفعلي، ومتابعة زوجة فرنسية فيأكمل القراءة »
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