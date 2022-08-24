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مصرع خليجي بعين الذئاب

منذ دقيقتين
تورط مستخدمون بوحدة فندقية بعين الذئاب بالبيضاء، في مصرع سائح خليجي، بعد تعرضه للضرب، صباح أمس (الثلاثاء). واستنفرت الجريمة مصالح أمن البيضاء، إذ أسندت مهمة التحقيق فيها إلى الشرطة القضائية لأنفا التي انتقلت رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، إلى الفندق مسرح الجريمة، فأوقفت سبعة مستخدمين تبين تورطهمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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