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تحت الدف

منذ 3 دقائق
عيب وعار و”حشومة” أن يسجل على مغرب القرن 21 أن سائحة، جاءت للاستمتاع بشواطئه وجباله وصحرائه نهشتها الكلاب نهشا وأردتها قتيلة. الحدث لم يمر مرور الكرام، بل استنفر عبد الوافي لفتيت شخصيا، إذ أرسل مذكرة إلى الولاة والعمال يحثهم فيها على محاربة الكلاب الضالة. هل كان لزاماأكمل القراءة »

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