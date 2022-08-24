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نهب الرمال يورط قائد دار بوعزة

منذ 3 دقائق
الداخلية أوقفته عن العمل والوكيل العام للبيضاء يواجهه بنتائج أبحاث الفرقة الوطنية تزامن قرار توقيف الداخلية لقائد برتبة باشا ممتاز، يزاول عمله بدار بوعزة، مع زيارات إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، للإجابة عن معطيات تتعلق بمافيا نهب الرمال والاتجار فيها، قبل تسطير المتابعة وفقأكمل القراءة »

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