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خاص

حادثة‭ “‬لامبورغيني‭” ‬فضحت‭ ‬شبكة‭ ‬للتزوير

منذ 43 ثانية
الحادث‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭        (‬خاص‭)‬
سيارات‭ ‬مستعملة‭ ‬مستوردة‭ ‬تنجز‭ ‬لها‭ ‬وثائق‭ ‬لتصبح‭ ‬جديدة‭ ‬بأختام‭ ‬مقرصنة لم‭ ‬تغلق‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بتطوان،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬حادثة‭ ‬سير‭ ‬المضيق،‭ ‬رغم‭ ‬اعتقال‭ ‬السائق‭ ‬الحقيقي‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬ونظيره‭ “‬كبش‭ ‬الفداء‭” ‬الذي‭ ‬سلم‭ ‬نفسه‭ ‬للشرطة‭ ‬محاولا‭ ‬التمويه‭ ‬بأنه‭ ‬السائق‭ ‬مرتكب‭ ‬الحادث،‭ ‬ورئيسه‭ ‬في‭ ‬العمل‭أكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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