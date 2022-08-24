خاص
حادثة “لامبورغيني” فضحت شبكة للتزوير
سيارات مستعملة مستوردة تنجز لها وثائق لتصبح جديدة بأختام مقرصنة لم تغلق الأبحاث التي أشرف عليها وكيل الملك بتطوان، في ملف حادثة سير المضيق، رغم اعتقال السائق الحقيقي المتسبب في الحادثة ونظيره “كبش الفداء” الذي سلم نفسه للشرطة محاولا التمويه بأنه السائق مرتكب الحادث، ورئيسه في العملأكمل القراءة »
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