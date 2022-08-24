وطنية
بطش الجنرالات في استقبال ماكرون
13 منظمة حقوقية تحذر الرئيس الفرنسي من التغاضي عن استبداد النظام الجزائري استبقت 13 منظمة حقوقية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، المقررة غدا (الخميس) برسالة مفتوحة تدعوه من خلالها إلى «عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان»، منبهة إلى «القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبيرأكمل القراءة »
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