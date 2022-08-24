وطنية
الجزائر تستهدف علاقة فرنسا بالمغرب
عبود : تبون يفبرك ملفات “وهمية” تتهم الرباط يسعى النظام العسكري الجزائري، إلى استغلال «فتور» العلاقة بين المغرب وفرنسا، لصب الزيت على النار، ولو ب» فبركة» ملفات يستعمل فيها أشرطة فيديو مختلقة، وأوراقا مزورة تحت اسم» وثائق» تتهم المغرب بأنه تدخل في منطقة نفوذ فرنسا بإفريقيا، لطردها،أكمل القراءة »
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