الرياضة
متولي يمهل الرجاء 10 أيام
طالبه بـ 400 مليون قبل اللجوء إلى النزاعات طالب اللاعب محسن متولي الرجاء الرياضي بـ 400 مليون عبارة عن مستحقاته العالقة في ذمة النادي. وحسب المصدر ذاته، فإن محامي متولي أمهل الرجاء، 10 أيام لصرف مستحقاته العالقة، في مراسلة رسمية توصلت بها إدارة النادي. وحسب المصادر ذاتها،أكمل القراءة »
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