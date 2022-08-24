fbpx
الرياضة

طالب ربه يعود إلى تداريب خريبكة

منذ 9 دقائق
استأنف أيوب طالب ربه، مهاجم أولمبيك خريبكة، تداريبه بالمعسكر الإعدادي المتواصل بأكادير، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الكاحل. وأصيب طالب ربه أمام أولمبيك آسفي، في ثاني مواجهة ودية احتضنها ملحق ملعب مراكش، قبل أسبوع، إذ تم تعويضه بأنور كباس، فيما غاب عن مباراتي أولمبيك الدشيرة وحسنيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.