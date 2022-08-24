الرياضة
طالب ربه يعود إلى تداريب خريبكة
استأنف أيوب طالب ربه، مهاجم أولمبيك خريبكة، تداريبه بالمعسكر الإعدادي المتواصل بأكادير، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الكاحل. وأصيب طالب ربه أمام أولمبيك آسفي، في ثاني مواجهة ودية احتضنها ملحق ملعب مراكش، قبل أسبوع، إذ تم تعويضه بأنور كباس، فيما غاب عن مباراتي أولمبيك الدشيرة وحسنيةأكمل القراءة »
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