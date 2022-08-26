بانوراما
أعلام فاس
فاس مهد حضارة تشهد أبوابها وأسوارها ومدينتها القديمة، على عراقتها، وهي الحاضنة لمعالم مختصرة تاريخ 12 قرنا. ليس البنيان فخرها الوحيد، بل ما أنجبته من رموز وأعلام ولدت من رحم معطاء وتستحق التفاتة وإبرازا لأسماء هي بعض من كثير، مما سنحاول التعريف به في هذا الركن. حميدأكمل القراءة »
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