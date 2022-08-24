الصباح الفني
”كليب” جديد لـ “عبيدات الرمى”
أطلقت المجموعة التراثية “عبيدات الرمى” منذ أيام قليلة أحدث فيديو كليب لعملها الغنائي الجديد بعنوان “36 مريم و60 حليمة و12 باتول”. وتعتبر أغنية “36 مريم و60 حليمة و12 باتول” من فكرة وإنتاج عبيدات الرمى، والتي تم تصويرها تحت إدارة المخرج إبراهيم يسراني، بمدينة شفشاون وسط مجموعة منأكمل القراءة »
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