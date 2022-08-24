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الصباح الفني

‭”‬كليب‭” ‬جديد‭ ‬لـ‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭”‬

منذ 7 دقائق
عبيدات‭ ‬الرمى‭ (‬خاص‭)‬
أطلقت‭ ‬المجموعة‭ ‬التراثية‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬أحدث‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬لعملها‭ ‬الغنائي‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬36‭ ‬مريم‭ ‬و60‭ ‬حليمة‭ ‬و12‭ ‬باتول‭”‬‭.‬ وتعتبر‭ ‬أغنية‭ “‬36‭ ‬مريم‭ ‬و60‭ ‬حليمة‭ ‬و12‭ ‬باتول‭” ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬وإنتاج‭ ‬عبيدات‭ ‬الرمى،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬إبراهيم‭ ‬يسراني،‭ ‬بمدينة‭ ‬شفشاون‭ ‬وسط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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