بانوراما
مرتيل… موسم استثنائي
يقصدها زوار من داخل المغرب وخارجه للاستمتاع بالبحر في الصيف تتحول مرتيل الواقعة على الساحل المتوسطي إلى قبلة يعشق الكثيرون قضاء عطلهم السنوية بين أحضانها، ففيها يلتقي ابتداء من أول أيام الصيف أبناء مدن عديدة، وحتى مغاربة العالم تستهويهم هذه المدينة الساحلية من أجل الاستمتاع بأجواء الصيفأكمل القراءة »
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