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بانوراما

 لسعات البعوض… أعراضها وعلاجها

منذ 9 دقائق
الدكتور لمهور قال إنها تحدث أضرارا خفيفة وأخرى خطيرة بسبب البكتيريا كشف الدكتور خليل لمهور، طبيب عام، الأعراض التي يمكن أن تسببها لسعات البعوض خلال الصيف، مؤكدا في حوار مع “الصباح”، أنه في بعض الحالات تكون خطيرة، وتستدعي استشارة الطبيب، منها صعوبة في التنفس، وتورم شديد، والشعورأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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