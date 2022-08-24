حوادث
سقوط المتورطين في حريق الحسيمة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالحسيمة, السبت الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة. وأفاد مصدر مطلع، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بتارجيست، في إطار الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفةأكمل القراءة »
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