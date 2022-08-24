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اذاعة وتلفزيون

اعتابو وترهل البطن

منذ 48 ثانية
تقاسمت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورا من أجواء ممارستها أنشطة رياضية رغبة منها في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة والأهم من ذلك مشكل ترهل البطن. وأكدت اعتابو أنها بفضل مواظبتها على ممارسة التمارين الرياضية تمكنت من التخلص من مشكل الترهل، الذي أصبحأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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