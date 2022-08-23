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الصباح الفني

علمي‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭”‬اللي‭ ‬بيناتنا‭ ‬ساليناه‭”‬

منذ 3 دقائق
بشرى‭ ‬علمي‭ (‬خاص‭) ‬
عادت‭ ‬المغنية‭ ‬بشرى‭ ‬علمي،‭ ‬والحاصلة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬مليحة‭ ‬العرب،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭  ‬كليب،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ واختارت‭ ‬علمي‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬أغنيتها‭ ‬عنوان‭ “‬اللي‭ ‬بيناتنا‭ ‬ساليناه‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬تعاملت‭ ‬لإنجازها‭ ‬مع‭ ‬أشهر‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بيونس‭ ‬آدم‭أكمل القراءة »

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