الصباح الفني
علمي تعود بـ”اللي بيناتنا ساليناه”
عادت المغنية بشرى علمي، والحاصلة على لقب مليحة العرب، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، صورتها على طريقة فيديو كليب، طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. واختارت علمي أن تحمل أغنيتها عنوان “اللي بيناتنا ساليناه”، إذ تعاملت لإنجازها مع أشهر الأسماء في الساحة الفنية، ويتعلق الأمر بيونس آدمأكمل القراءة »
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