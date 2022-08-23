الصباح الفني
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عملة عالقة بمريء طفلة 4 سنوات أكد أطباء سعوديون استخراج عملة معدنية ظلت عالقة داخل الجزء العلوي من المريء لطفلة سعودية 4 سنوات، اكتشفت صدفة خلال فحوصات روتينية. ووفق مجلة طبية كشف نقاش طبي حول الأخطاء الطبية عالميا قصة هذه الطفلة، وحكى أطباء سعوديون أنه تم استخراجأكمل القراءة »
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