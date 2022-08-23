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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
عملة‭ ‬عالقة‭ ‬بمريء‭ ‬طفلة‭ ‬4‭ ‬سنوات أكد‭ ‬أطباء‭ ‬سعوديون‭ ‬استخراج‭ ‬عملة‭ ‬معدنية‭ ‬ظلت‭ ‬عالقة‭ ‬داخل‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المريء‭ ‬لطفلة‭ ‬سعودية‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬اكتشفت‭ ‬صدفة‭ ‬خلال‭ ‬فحوصات‭ ‬روتينية‭. ‬ووفق‭ ‬مجلة‭ ‬طبية‭ ‬كشف‭ ‬نقاش‭ ‬طبي‭ ‬حول‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬عالميا‭ ‬قصة‭ ‬هذه‭ ‬الطفلة،‭ ‬وحكى‭ ‬أطباء‭ ‬سعوديون‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استخراج‭أكمل القراءة »

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