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“فيزا” فرنسا تؤرق الطلبة

منذ 18 ثانية
يعاني عدد كبير من الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في فرنسا، بسبب الرفض المتكرر لمنحهم التأشيرة من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، أو تماطلها في بعض الحالات، مما يهدد مستقبلهم، خاصة أنهم استكملوا عملية التسجيل في مختلف الجامعات الفرنسية، وأدوا جميع المصاريف. واشتكى العديد من هؤلاء الطلبة،أكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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