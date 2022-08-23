fbpx
الرياضة

زهير يغادر تادلة بعد أسبوعين من تعيينه

منذ 3 دقائق
فسخ المدرب أحمد زهير عقده مع شباب قصبة تادلة، بعد أسبوعين من تعيينه، بسبب عدم قدرة المكتب المسير على إجراء انتدابات وازنة تخول للفريق المنافسة على تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني. وسارع شباب قصبة تادلة إلى التعاقد مع المدرب الحسين توتا، لتعويض رحيل أحمد زهير، الذي دربأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.