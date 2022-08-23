الرياضة
زهير يغادر تادلة بعد أسبوعين من تعيينه
فسخ المدرب أحمد زهير عقده مع شباب قصبة تادلة، بعد أسبوعين من تعيينه، بسبب عدم قدرة المكتب المسير على إجراء انتدابات وازنة تخول للفريق المنافسة على تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني. وسارع شباب قصبة تادلة إلى التعاقد مع المدرب الحسين توتا، لتعويض رحيل أحمد زهير، الذي دربأكمل القراءة »
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