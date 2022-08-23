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الرياضة

لجنة مؤقتة لإنقاذ خنيفرة

منذ 3 دقائق
سارع أعضاء المكتب المسير لشباب أطلس خنيفرة إلى تكوين لجنة مؤقتة لتسيير الفريق، بعد الإكراهات المالية الكثيرة التي بات يتخبط فيها. وعبر الرئيس عبد القادر إزلماطن عن رغبته في مغادرة الفريق، بعد اصطدامه بمشاكل وإكراهات مالية كثيرة، والتي كادت أن تعصف بشباب أطلس خنيفرة إلى القسم الوطنيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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