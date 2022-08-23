الرياضة
مفاجآت في افتتاح دوري النتيفي
«الراك» يهزم بركان والمولودية يتفوق على الوداد انطلقت النسخة الرابعة والثلاثين من دوري النتيفي الودي، أول أمس (الأحد)، بإجراء مباراتين جمعتا نهضة بركان بالراسينغ البيضاوي، ومولودية وجدة بالوداد، بالملعب الشرفي بوجدة. وفاز الراسينغ، الممارس بالقسم الوطني الثاني، على نهضة بركان، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الافتتاحية.أكمل القراءة »
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