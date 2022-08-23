الرياضة
المجدوب مدربا لليوسفية
عين المكتب المسير لأولمبيك اليوسفية محمد المجدوب، مدربا للفريق، في الموسم المقبل. وخاض المجدوب تجارب في عدد من الأندية، وحقق الصعود مع وداد تمارة وحسنية بنسليمان والاتحاد الإسلامي الوجدي، ودرب النادي القنيطري في الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية. وتقرر الشروع في التداريب الاثنين المقبل، فيما أكدأكمل القراءة »
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