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الرياضة

الدرداك يتعاقد مع أبي الجعد

منذ 3 دقائق
تعاقد اتحاد أبي الجعد، مع المدرب سعيد الدرداك، للإشراف على الفريق خلال منافسات الموسم المقبل. ووقع الدرداك عقدا مع اتحاد أبي الجعد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، بهدف المنافسة على الصعود إلى القسم الوطني هواة. وحافظ سعيد الدرداك على المدرب المساعد محمد العفاني، ومدرب حراس المرمى محمدأكمل القراءة »

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