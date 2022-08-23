الرياضة
الدرداك يتعاقد مع أبي الجعد
تعاقد اتحاد أبي الجعد، مع المدرب سعيد الدرداك، للإشراف على الفريق خلال منافسات الموسم المقبل. ووقع الدرداك عقدا مع اتحاد أبي الجعد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، بهدف المنافسة على الصعود إلى القسم الوطني هواة. وحافظ سعيد الدرداك على المدرب المساعد محمد العفاني، ومدرب حراس المرمى محمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا