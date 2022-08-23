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مجتمع

الراشدي: سنة بيضاء بمجلس البيضاء

منذ 6 دقائق
المستشار بالمجلس قال إن هناك استغلالا لممتلكات العاصمة الاقتصادية وخللا في تدبير المكتب يرى مروان الراشدي، المستشار بمجلس مدينة البيضاء عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن غياب برنامج عمل أدى إلى ارتباك عمل المجلس، مشيرا إلى أن هناك ملفات لم يتم الحسم فيها، ومنها ممتلكات المدينة التي ضيعتأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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