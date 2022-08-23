اذاعة وتلفزيون
“نكتاشفو بلادنا” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و15 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من “نكتاشفو بلادنا”، والذي يشرف على تقديمه هشام مسرار وابتسام كتيبي. ويتجلى الهدف من البرنامج الذي يعد من إنتاج مشترك بين المكتب الوطني للسياحة وقناة “دوزيم”، إتاحة الفرصةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا