بانوراما
ثلاث حبات من التين الشوكي كافية
يعود أصل نباتات الصبار، والتي يصل عدد أنواعها إلى 200 نوع، علما أن بعضها غير صالح للاستهلاك، إلى القارة الأمريكية، إلا أن زراعتها انتشرت في جميع أنحاء العالم، خاصة في شمال إفريقيا وجنوب أوربا والشرق الأوسط. وتعرف هذه الفاكهة الصيفية، في المغرب، إقبالا كبيرا وانتشارا واسعا، رغمأكمل القراءة »
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