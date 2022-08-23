fbpx
بانوراما

ثلاث حبات من التين الشوكي كافية

منذ 6 دقائق
يعود أصل نباتات الصبار، والتي يصل عدد أنواعها إلى 200 نوع، علما أن بعضها غير صالح للاستهلاك، إلى القارة الأمريكية، إلا أن زراعتها انتشرت في جميع أنحاء العالم، خاصة في شمال إفريقيا وجنوب أوربا والشرق الأوسط. وتعرف هذه الفاكهة الصيفية، في المغرب، إقبالا كبيرا وانتشارا واسعا، رغمأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.