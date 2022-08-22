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حوادث

ضبط 5 خليجيين رفقة فتيات بمراكش

منذ 3 دقائق
الإفراج عن السياح العرب وتقديم المغاربة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لتسلطانت بمراكش، على النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، صباح أمس (الأحد)، أربع عشرينيات، رفقة مسير نزل، عبارة عن فيلا تحتوي على مسبح، بعد أن قضوا ليلتين رهن الحراسة النظرية، بينماأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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