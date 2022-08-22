حوادث
ضبط 5 خليجيين رفقة فتيات بمراكش
الإفراج عن السياح العرب وتقديم المغاربة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لتسلطانت بمراكش، على النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، صباح أمس (الأحد)، أربع عشرينيات، رفقة مسير نزل، عبارة عن فيلا تحتوي على مسبح، بعد أن قضوا ليلتين رهن الحراسة النظرية، بينماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا