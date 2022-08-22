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الرياضة

تدوينة تبعد بنحليب عن الوداد

منذ 53 ثانية
الفريق يضم باعوش ومطيع وزولا من شباب المحمدية أوقفت تدوينة سابقة لمحمود بنحليب مفاوضات تعاقده مع الوداد الرياضي، في المرحلة المقبلة. ومباشرة بعد انتشار خبر اقتراب توقيع بنحليب في كشوفات الوداد، تناولت الجماهير الودادية الغاضبة، فيديو سابقا له، يتهكم فيه على فصيل «وينرز»، الودادي، ويتغنى بشعارات الرجاء،أكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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