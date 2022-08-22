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الرياضة

“فيفا” يحسم جدل السوبر الإفريقي

منذ 8 دقائق
إنفانتينو: لحظة تاريخية لتعزيز كرة القدم في إفريقيا عكس موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم، من السوبر الأوربي، الذي كانت أوربا تنوي إقامته، بديلا لعصبة الأبطال، أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موافقته على مسابقة السوبر الإفريقي، التي تنوي الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، إطلاقها فيأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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