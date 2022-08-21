حوادث
سطو على عقار يورط مسؤولين بسطات
قدمت ضدهم شكاية تبديد أموال عمومية بسبب صفقة “وهمية” ورط تضارب التصريحات أمام القضاء الإداري وقضاء التحقيق، مسؤولين بسطات في ملف السطو على عقار مساحته هكتاران، إذ وجدوا أنفسهم موضوع شكاية بتهمة تبديد أموال عمومية والنصب واستغلال النفوذ، بعد تأكيدهم وجود صفقة لبناء مستودع، تبين في ماأكمل القراءة »
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