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“البولفار” يعود إلى عشاقه
المنظمون قالوا إن الدورة 20 منه ستكون احتفالا باستئناف الحياة الطبيعية يضرب منظمو مهرجان الموسيقى الحضرية “البولفار” موعدا لعشاق هذه التظاهرة بعد سنتين من الغياب منذ تفشي الجائحة، والتي تم الإعلان رسميا عن تنظيمها من ثالث وعشرين شتنبر المقبل إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل. وأكدت جمعية التربيةأكمل القراءة »
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