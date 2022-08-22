fbpx
اذاعة وتلفزيون

“البولفار” يعود إلى عشاقه

منذ 14 دقيقة
?????????????????
المنظمون قالوا إن الدورة 20 منه ستكون احتفالا باستئناف الحياة الطبيعية يضرب منظمو مهرجان الموسيقى الحضرية “البولفار” موعدا لعشاق هذه التظاهرة بعد سنتين من الغياب منذ تفشي الجائحة، والتي تم الإعلان رسميا عن تنظيمها من ثالث وعشرين شتنبر المقبل إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل. وأكدت جمعية التربيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.