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اعتقال سائق حافلة فاجعة خريبكة

منذ دقيقتين
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أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة ، زوال أول أمس (الخميس)، بوضع سائق الحافلة التي انقلبت بتراب الإقليم الفوسفاطي ، وخلفت 25 قتيل وأزيد من ثلاثين جريحا ، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي ، والاستماع إليه حول المنسوب إليه، والتأكد من مدى أهليته القانونية لسياقة الحافلة، ومدى احترامه للحمولة المرخص بها للمسافرين ، قبل إحالته على النيابة العامة، لاتخاذ المتعين القانوني.

وتحدثت مصادر من المحطة الطرقية بخرببكة، كون السائق الذي كان يقود الحافلة ساعة انقلابها، هو مساعد السائق الرسمي ، الذي نزل بمحطة المدينة الفوسفاطية ؟!، قبل أن يواصل مساعده الذي تنقصه التجربة ، سياقة الحافلة القادمة، من البيضاء الى خريبكة اتجاه الفقيه بنصالح، لتضيف أن من شأن التحقيق القضائي ، الذي تباشره عناصر الدرك الملكي ، أن يجيب على كل الاستفهامات المحيطة بالواقعة ، وتحديد المسؤوليات الكاملة.

حكيم لعبايد (خريبكة)

منذ دقيقتين
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