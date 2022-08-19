حوادث
أبقار مسروقة في ضيعات نافذين
أحكمت أبحاث الدرك الملكي بالبيضاء، الطوق على عصابة نفذت عشرات السرقات الموصوفة، التي استهدفت ضيعات فلاحين بضواحي البيضاء وخارجها، واستولت على عشرات القطعان من المواشي والأبقار، قبل أن تعمد إلى تصريفها ببيعها إلى مربي الأبقار وبائعي السقوط ومالكي محلات الجزارة، إذ تروم التحقيقات الجارية منذ يومين استرجاعأكمل القراءة »
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