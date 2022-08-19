الأولى
زيان في قناة “الدمى الجنسية”
يستعين بخصوم المغرب وينهل من قاموس الحقد لاستهداف المؤسسات استعان محمد زيان بخدمات قناة المسماة “دنيا”، بائعة الدمى الجنسية والهاربة للصين وفرنسا، للتطاول على المؤسسات واستهداف الشخصيات، دون احترام للمغاربة، دون ان يعلم الرجل أن اللجوء إلى “دنيا”، أشبه بالغطس في مستنقع الخسة الذي لا قاع له.أكمل القراءة »
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