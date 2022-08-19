fbpx
الصباح الفني

يتصدر قائمة الجرائم الإلكترونية

منذ 5 دقائق
الصمت والخوف من الفضيحة وفرا بيئة مشجعة للمبتزين تتربع جريمة الابتزاز الجنسي على الأنترنت، على عرش الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية، وهو ما يفسره استغلال المجرمين لضعف ثقافة الحماية المعلوماتية لدى جزء كبير من المغاربة، وسذاجة جزء آخر، إذ أن اصطياد ضحايا من هذا النوع يعتبر أمراأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.