الصباح الفني
يتصدر قائمة الجرائم الإلكترونية
الصمت والخوف من الفضيحة وفرا بيئة مشجعة للمبتزين تتربع جريمة الابتزاز الجنسي على الأنترنت، على عرش الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية، وهو ما يفسره استغلال المجرمين لضعف ثقافة الحماية المعلوماتية لدى جزء كبير من المغاربة، وسذاجة جزء آخر، إذ أن اصطياد ضحايا من هذا النوع يعتبر أمراأكمل القراءة »
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