ملف الصباح
لاعـب شهيـر ضحيـة “الأرنكـة”
هددوه بإرسال أشرطته لزوجته واضطر لتسليم الملايين قبل أن يقرر اللجوء إلى الأمن يبحث رواد ظاهرة الابتزاز الجنسي، أو مايسمى “الأرنكة”، دائما عن النجوم من عالم الفن والتمثيل والرياضة والسياسة ودعاة الدين ومقدمي البرامج، لأنهم يسهل ابتزازهم ولا يضطرون إلى التشكي للمصالح الأمنية والقضائية إلا في حالاتأكمل القراءة »
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