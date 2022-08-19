الرياضة
تصدع ببرشيد بسبب المكتب الجديد
أثار أعضاء المكتب المسير ليوسفية برشيد، جدلا كبيرا، إلى درجة أن ثلثي منخرطي الفريق الذين يبلغ عددهم 12 شخصا، قرروا توقيع عريضة لتنظيم جمع استثنائي. وعلمت “الصباح” أن أغلب المنخرطين عبروا عن استيائهم وغضبهم من اختيار الرئيس الجديد جمال فخر الدين، لأعضاء بالمكتب لم يسبق لهم الانخراطأكمل القراءة »
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