fbpx
الرياضة

تصدع ببرشيد بسبب المكتب الجديد

منذ دقيقة واحدة
أثار أعضاء المكتب المسير ليوسفية برشيد، جدلا كبيرا، إلى درجة أن ثلثي منخرطي الفريق الذين يبلغ عددهم 12 شخصا، قرروا توقيع عريضة لتنظيم جمع استثنائي. وعلمت “الصباح” أن أغلب المنخرطين عبروا عن استيائهم وغضبهم من اختيار الرئيس الجديد جمال فخر الدين، لأعضاء بالمكتب لم يسبق لهم الانخراطأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.